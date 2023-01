25.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Unfall in der Horst-Schork-Straße (Oppau) verursacht. An der Einmündung zur Mittelpartstraße missachtete ein 46-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 35-Jährigen. Der 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Straße musste im Unfallbereich für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt werden.