Nach einem Unfall mit zwei Autos an der Ecke Raiffeisenstraße/Poststraße (Oggersheim) am Mittwoch um 8.35 Uhr ist es vorübergehend zu Störungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist eines der Autos in den Gleisen hängen geblieben. In der Folge war der Bahnverkehr der Linien 4, 4A und 9 für etwa eine Stunde unterbrochen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Seit etwa 10 Uhr können die Bahnen aber wieder regulär fahren, wie eine RNV-Sprecherin mitteilt. Es komme nur noch zu „moderaten Verspätungen“ in Folge des Unfalls. Zur Ursache des Autounfalls, zu den Beteiligten und den Folgen sind noch keine Details bekannt. Laut Polizei ist von zwei leicht verletzten Personen auszugehen.