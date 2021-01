10.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei ein Unfall verursacht, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Speyerer-/Breite Straße in Oggersheim ereignet hat. Eine 23-jährige Autofahrerin soll die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin missachtet haben, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Zu schnell unterwegs?

Die 30-Jährige soll mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Sie wurde durch den Unfall verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für Räumungsarbeiten zum Teil gesperrt werden.