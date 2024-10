[Aktualisiert: 14.30 Uhr]

Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am Freitag um 10.30 Uhr in der Mannheimer Röntgenstraße gekommen. Ersten Unfallermittlungen zur Folge bog eine aus Richtung Feudenheim kommende Nissan-Fahrerin auf Höhe des Hauptfriedhofs nach links in Richtung Innenstadt ab. Die Fahrerin der Straßenbahn dürfte nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ein Haltesignal übersehen haben und deshalb mit der abbiegenden Autofahrerin zusammengestoßen sein. Die Fahrerin des Nissans erlitt einen leichten Schock. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 9000 Euro. Der Straßenbahnverkehr im betroffenen Bereich war für etwa 30 Minuten unterbrochen.