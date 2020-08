Ein zwölfjähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) leicht verletzt worden. Als eine 34-Jährige um 7.15 Uhr mit ihrem Auto in den Schänzeldamm abbiegen wollte, übersah sie den Jungen, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 550 Euro.