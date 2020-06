Zu einem Unfall mit zwei Fahrradfahrern ist es in der Nacht auf Freitag auf dem Fahrrad- und Fußgängerweg an der K 13 in Maudach gekommen. Eine 18-jährige Radfahrerin aus Limburgerhof und ein 51-Jähriger aus Ludwigshafen – ebenfalls auf dem Rad – stießen beim Überqueren einer Straße zusammen. Laut Polizei fuhren beide ohne Licht. Außerdem transportierte die 18-Jährige eine 16-Jährige auf dem Gepäckträger. Die Jugendliche und der 51-Jährige wurden leicht am Kopf verletzt, die 18-Jährige an den Händen. Alle drei trugen keinen Fahrradhelm.