Ein Reisebusfahrer hat am Montag, 8. Mai, in Mannheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr, als der Fahrer eines Reisebusses der Marke MAN die Steubenstraße (Neckarau) entlangfuhr und in die Rottfeldstraße einbog. Laut Polizei wich der Bus einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto aus und streifte dabei einen Mercedes, der ihm entgegenkam und verkehrsbedingt hatte halten müssen.

Der Zusammenstoß beschädigte den hinteren Kotflügel des Mercedes. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, verfolgte den Bus und wies den Fahrer auf den Schaden hin. Dieser behauptete, keinen Unfall bemerkt zu haben und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.