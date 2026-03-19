Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer hat sich am Mittwochabend in Mannheim-Käfertal bei einem Unfall mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem Hyundai auf der Neustadter Straße in Richtung „Am Aubuckel“ unterwegs und wollte an der Einmündung zur Laubenheimer Straße nach links abbiegen. Dabei überholte der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad den abbiegenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 16-Jährige stürzte und sich Verletzungen an Beinen und Hüfte zuzog. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro.