20.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr in der Heinigstraße (Mitte) ereignete. Laut Polizeibericht wollte ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer links abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi, an dessen Steuer ein 26-Jähriger saß. Zwei Insassen des Audis wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.