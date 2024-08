Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Mundenheim ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen. Das haben die Ermittler am Dienstag mitgeteilt.

[Aktualisiert 15 Uhr] An der Kreuzung Stifterstraße/Saarlandstraße erinnern Blumen und Kerzen am Fuß eines beschädigten Ampelmasts an den Unfall, bei dem am 11. August ein 36-Jähriger ums Leben kam.