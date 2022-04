Der bei einem Unfall in der Pfingstweide verletzte vierjährige Junge ist nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich operiert worden. Dem Kind gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der Junge war am Donnerstagnachmittag auf dem Dr.-Hans-Wolf-Platz in der Ortsmitte beim Spielen von einem Radfahrer angefahren worden. Der Vierjährige wurde zu Boden geschleudert, erlitt eine Beinfraktur, diverse Hautabschürfungen sowie Hämatome. Der Unfallversucher ist mittlerweile bekannt: Laut Polizei war es Kind im Alter von unter zehn Jahren. Der Junge habe seiner Mutter von dem Unfall berichtet, die sich daraufhin bei der Polizei meldete. Aufgrund seines Alters ist das Kind nicht strafmündig.