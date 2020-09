15.000 Euro Schaden hat laut Polizei am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) verursacht. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Opel vom Fahrbahnrand los und stieß dabei mit einem vorbeifahrenden Audi eines 31-Jährigen zusammen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Opel entstand nur geringer Sachschaden.