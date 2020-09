Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Gartenstadt leicht verletzt worden. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 16 Uhr an der Kreuzung Maudacher Straße/Leininger Straße. Warum die 40-jährige Citroen-Fahrerin und die 39-jährige Chrysler-Fahrerin zusammengestoßen sind, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.500 Euro. Um den Unfallhergang klären zu können, bittet sie um Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.