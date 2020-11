Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in der Friesenheimer Brunckstraße einen Unfall verursacht, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer verletzt worden ist. Laut Polizei ist der Motorradfahrer gestürzt, weil sich ein Autofahrer plötzlich vor ihm einordnete und dann stark bremste. Der Autofahrer flüchtete danach, ohne sich um den leicht verletzten Motorradfahrer oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte aber helfen, sodass der flüchtige Fahrzeug ermittelt wurde. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zum Fahrer aber noch an.