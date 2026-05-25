Drogen im Spiel waren laut Polizei bei einem Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr in der Seilerstraße im Hemshof. Hierbei übersah ein 28-Jähriger eine vorfahrtsberechtigte 27-jährige Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher bestätigte, Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Beide Beteiligten blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.