Eine 37 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt verletzt worden. Sie war mit ihrer Boxer-Hündin im Maudacher Bruch joggen und wollte gegen 10.50 Uhr auf dem Rückweg die Leininger Straße zum Hermann-Löns-Weg überqueren. Wegen des Verkehrs hielt die Frau am Bürgersteig an, wurde aber auf die Straße gezogen, da die angeleinte Hündin auf die Fahrbahn sprang. Ein 60-Jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr die 37-Jährige an. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Der Hund erlitt laut Polizei keine äußerlichen Verletzungen.