Ein entlaufener Hund hat am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Rheinau einen Verkehrsunfall auf der B 36 verursacht. Beim Spazierengehen im Wald war das Tier laut Polizei seinem Herrchen in den Abendstunden entlaufen. Als es gegen 20 Uhr die Bundesstraße überquerte, wurde es frontal vom Wagen einer 46-Jährigen erfasst, die in Richtung Schwetzingen unterwegs war. Der drei Jahre alte Hund erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Durch den Aufprall war das Auto so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahren konnte und Kühlerflüssigkeit auslief. Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung waren beide Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.