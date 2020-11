Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie der Fahrer eines Skodas im Parkhaus der Neckarpromenade in Mannheim gegen einen geparkten BMW fuhr. Sie suchten daraufhin den privaten Sicherheitsdienst der Neckarpromenade auf, mit dem sie zur Unfallstelle gingen. Hier trafen sie auf den Unfallverursacher. Dieser lag laut Polizei schlafend auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Die alarmierte Streife weckte den Fahrer. Der sagte nun aus , erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Er wurde daraufhin aufs Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.