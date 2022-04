Mit dem Anzeigen einer Unfallflucht hat ein 24-Jähriger am Donnerstagmittag in Mannheim-Käfertal versucht, einen selbst verursachten Schaden an seinem Auto als Fremdverschulden zu verschleiern. Die Schilderungen des Mannes erschienen den Beamten aber wenig plausibel, weshalb diese das Auto in der Therese-Blase-Straße genauer unter die Lupe nahmen. Da die dabei festgestellten Schäden in Höhe von knapp 8000 Euro nicht zu den Schilderungen passten, flog der 24-Jährige auf. Der Schaden entstand laut Polizei an einer anderen Unfallstelle. Da der Fahrer zudem offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm ein freiwilliger Test angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht, weshalb dem 24-Jährigen in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann zwischen Dienstag und Donnerstag auch ein anderes Fahrzeug bei einem Unfall beschädigte und anschließend flüchtete, suchen die Ermittler nach Zeugen. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4222 zu melden.