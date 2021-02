Eine 60-Jährige hat am Dienstag laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn missachtet und einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Pkw gegen 5.30 Uhr in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) unterwegs und übersah eine von links ankommende Bahn. Die Straßenbahn touchierte lediglich die Anhängerkupplung des Wagens, sodass an diesem kein Schaden entstand. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.