Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstag auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Mannheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren an der Kreuzung zur Fahrlachstraße gegen 17.30 Uhr die Ampeln ausgefallen. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Smart in die Kreuzung, um in Richtung Autobahn zu gelangen, als ein von links kommender 50-jähriger Skoda-Fahrer ihr Fahrzeug erfasste.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatte der 50-Jährige die Vorfahrt der 48-jährigen Smartfahrerin missachtet. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrer sowie der Beifahrer des 50-Jährigen leicht. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf knapp 40.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen, es bildete sich auf der Augustaanlage kurzzeitig Stau.