Ein 34-Jähriger ist am Samstagabend laut Polizei wegen Unachtsamkeit mit seinem Wagen nach rechts von der Casterfeldstraße (Neckarau) abgekommen und mit einem geparkten Auto kollidiert. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Fahrer, Beifahrerin und zwei Katzen konnten das Auto laut Polizei selbstständig verlassen. Die Fahrspur in Richtung Mannheim-Zentrum musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.