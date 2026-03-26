Fünf Autos sind am Mittwochmorgen auf der Ludwigshafener Kurt-Schumacher-Brücke in einen Unfall verwickelt worden, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme und Räumung wurde der Verkehr zeitweise gesperrt, im Berufsverkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Richtung Carl-Bosch-Straße auf die B44 in Richtung Mannheim auf. Dabei stieß er zunächst mit dem Wagen einer 27-Jährigen und anschließend mit dem Auto einer 35-Jährigen zusammen. Deren Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf das Auto eines 42-Jährigen und dann auf das eines 59-Jährigen geschoben, berichtet die Polizei.

Die 35-Jährige und der 42-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Drei Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Der 42-Jährige, der den Unfall verursacht haben soll, soll nach Angaben der Polizei unter Medikamenteneinfluss gestanden haben. In einer Polizeidienststelle wurde ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.