Drei Verletzte und ein Sachschaden von 8500 Euro – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18 Uhr im Hemshof ereignet hat. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren hintereinander auf der Bürgermeister-Grünzweig- in Richtung Industriestraße unterwegs. Auf Höhe des Lagerplatzwegs kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision. Dabei wurde das vordere Fahrzeug über die linke Fahrbahn auf den Gehweg geschleudert und ein geparkter Pkw beschädigt. Der zweite Unfallwagen kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger. Der Teilabschnitt der Bürgermeister-Grünzweig-Straße musste für die Bergung gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.