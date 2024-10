Ein 56-jähriger Busfahrer hat am Dienstag gegen 6.30 Uhr in der Wredestraße (Mitte) beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte. Wie die Polizei weiter berichtet, kam es zur Kollision. Der 26-jährige Radler verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.