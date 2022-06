Ein Motorradfahrer ist laut Polizei am Montag bei einem Unfall in Süd verletzt und in eine Klinik eingeliefert worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz an der Rheinallee nach rechts in Richtung Lagerhausstraße. Dabei stieß er mit dem von links kommenden bevorrechtigten 19-jährigen Biker zusammen, der stürzte. Seine Maschine wurde abgeschleppt. Sachschaden: rund 7000 Euro.