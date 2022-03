Ein schwer verletzter Motorradfahrer und 45.000 Euro Sachschaden: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr zwischen Mundenheim und der Gartenstadt ereignet hat. Der 35-jährige Biker befuhr die Raschig- in Richtung Kallstadter Straße, als eine 44-jährige VW-Fahrerin vom Weißdornhag in die Raschigstraße einfahren wollte. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde in die Grünfläche geschleudert und in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und suchte gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter (Beifahrerin) selbstständig ein Krankenhaus zur medizinischen Untersuchung auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.