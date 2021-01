Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, um die Umstände einer Unfallflucht am Freitagmittag in Süd aufklären zu können. Ihren Angaben zufolge hatte ein 39-jährige Frau ihr Auto zwischen 12.30 und 13.15 Uhr in der Pfalzgrafenstraße abgestellt. In dieser Zeit versuchte ein noch unbekannter Fahrer, in der Parklücke davor einzuparken. Dabei beschädigte der Unbekannte den linken Radkasten am Auto der 39-Jährigen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.