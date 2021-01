Die Straße zwischen Maudach und Mutterstadt war nach dem schweren Unfall am Sonntagnachmittag noch bis Montagfrüh voll gesperrt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ihren Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unfall mit sieben Schwerverletzten, weil der Fahrer eines Ford Focus kurz vor der Kreuzung zur Maudacher Mohnstraße die Kontrolle über sein Auto verloren hat.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen hatte bereits am frühen Sonntagabend über den Unfall und den entsprechenden Einsatz informiert. Über 40 Wehrleute aus Ludwigshafen und Mutterstadt waren vor Ort und schnitten die Verletzten aus den beiden Autos. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Für den Transport war auch der Rettungshubschrauber Christoph 5 im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 22 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Am späten Sonntagabend hat die Polizei weitere Informationen zum Unfallgeschehen nachgereicht. Demnach hat es um 16.35 Uhr auf der Maudacher Umgehungsstraße (erst L 530, dann K 17 ) auf der Gemarkungsgrenze von Mutterstadt und Maudach gekracht.

Ford gerät ins Schleudern

Demnach war der mit sechs Personen besetzte Ford Focus von der Überführung über die B 9 kommend auf der K 17 in Richtung Maudach unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Mohnstraße geriet der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Bordsteinkante. Der Ford geriet ins Schleudern und driftete nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem Kombi zusammen.

Beim Zusammenstoß wurde eine Frau laut Polizei aus dem Wagen des Unfallverursachers herausgeschleudert und „schwerstverletzt“. Der Fahrer dieses Wagens wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Auch die anderen vier Insassen des Autos wurden „schwer- und schwerstverletzt“, so die Polizei. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Kombis wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Sechs Verletzte kamen in Krankenhäuser in Ludwigshafen und Mannheim. Der lebensgefährlich Verletzte kam per Hubschrauber in die Heidelberger Uniklinik. An beiden Autos entstand Totalschaden. Laut Polizei dauerten Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis zum frühen Montagmorgen. Die Strecke war daher bis 4.45 Uhr voll gesperrt.