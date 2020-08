Zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist es am Donnerstagmorgen in Mundenheim gekommen. Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 9.30 Uhr in die Rheingönheimer Straße gerufen. Dort war ein Pkw zwischen einem Verkehrsschild und einer Straßenbahn eingeklemmt. Die drei Insassen wurden bereits außerhalb des Autos vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Zur Ursache oder zum genauen Unfallhergang ist bislang nichts bekannt.