Bei einem Unfall an der Kreuzung Berliner Straße und Lutherstraße hat sich ein 33-jähriger Radfahrer am Mittwoch um 9.10 Uhr leicht verletzt, so die Polizei in einer Mitteilung. Eine 61-jährige Autofahrerin stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung der Beamten etwa 1000 Euro.