Bei einem Unfall in Friesenheim ist eine 28-Jährige laut Polizei verletzt worden. Die Frau war am Dienstag um 7 Uhr mit ihrem Auto auf der Erzbergerstraße unterwegs, als sie aus gesundheitlichen Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen kollidierte mit zwei Pkw, die an der Straßenseite geparkt waren, und überschlug sich. Das Fahrzeug kam jedoch wieder auf den Rädern zum Stehen. Ein Zeuge kümmerte sich um die Erstversorgung der Frau bis der Rettungsdienst eintraf. Dann wurde die 28-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt, auslaufende Betriebsflüssigkeiten wurden von der Feuerwehr entfernt.