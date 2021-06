[aktualisiert: 14.10 Uhr]

Bei einem Unfall in der Brunckstraße (Friesenheim) hat sich am Freitagmorgen ein Auto überschlagen. Laut Polizei fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Brunckstraße in Richtung Worms und ignorierte an der Einmündung Ammoniakstraße eine rote Ampel. Ein entgegenkommender 44-jähriger Toyota-Fahrer wollte mit seinen beiden Insassen nach links in die Ammoniakstraße abbiegen. Beide Autos stießen zusammen. Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien. Er blieb ersten Einschätzungen nach unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Toyota wurden nicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden.