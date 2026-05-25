Ein 50-jähriger Rollerfahrer ist laut Polizei bei einem Unfall am Samstag, 23. Mai, gegen 14 Uhr auf der L524 zwischen Mutterstadt und Ruchheim schwer verletzt worden Der Ludwigshafener befuhr mit einem vorausfahrenden 46-jährigen Traktorfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L 24 in Fahrtrichtung Ruchheim. Als der 50-Jährige den Traktor überholen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und schlitterte in den Grünstreifen. Er musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die L524 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für eine Stunde komplett gesperrt werden.