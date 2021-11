Erheblichen finanziellen Schaden hat am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke verursacht. Gegen 8.55 Uhr fuhren dort eine 40-Jährige, eine 59-Jährige und ein 31-Jähriger mit ihren Autos hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim. Als der 31-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, richtete er laut Polizei seinen Blick nach hinten und bekam deshalb zu spät mit, dass die Autos vor ihm abbremsten. In der Folge fuhr er auf das Auto der 59-jährigen Frau auf. Deren Auto wurde durch den Aufprall wiederum auf das Fahrzeug der 40-Jährigen geschoben. Sowohl das Auto des Unfallverursachers als auch das Auto der 59-jährigen Frau waren laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 32.000 Euro, verletzt wurde den Beamten zufolge niemand.