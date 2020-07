Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der Hochstraße Süd (B 37), bei dem am Mittwoch ein Schaden von 15.000 Euro entstanden ist. Laut Polizeibericht geriet ein 50-Jähriger gegen 12.30 Uhr in der Auffahrt zur B 37 ins Schleudern und prallte mit seinem Auto gegen eine Wand der Hochstraße. Er war von der Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.