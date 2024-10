Kurz vor Mitternacht hat sich am Freitag laut Polizei ein schwerer Unfall in der Mannheimer Innenstadt ereignet: Gegen 23.46 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi den Friedrichsring vom Hauptbahnhof kommend. Auf Höhe der Einmündung zur Fressgasse kreuzte plötzlich ein von links kommender E-Scooter. Dieser missachtete nach jetzigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Fußgängerampel und wollte in Richtung Friedrichsplatz weiterfahren. Beide Fahrer versuchten noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, was aber nicht gelang. Der 17-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, unter anderem eine Kopfplatzwunde. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht und sicherheitshalber stationär aufgenommen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.