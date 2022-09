Eine E-Bike-Fahrerin ist laut Polizei am Donnerstag bei einem Unfall auf der Hannelore-Kohl-Promenade (Parkinsel, Süd) verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr musste die 40-Jährige in einer engen Kurve wegen eines entgegenkommenden Autos stark bremsen und stürzte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 58-jährigen Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.