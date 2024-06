Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund abgebremst hat eine Opel-Fahrerin am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der A65 auf Höhe des Mutterstadter Kreuzes in Richtung Ludwigshafen. Laut Polizei war ihr Opel Corsa silberfarben oder hellgold. Zwei hinterherfahrende weiße Transporter konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen – es kam zu einem Auffahrunfall. Die Opel-Fahrerin fuhr danach in Richtung B9 davon. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122. E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.