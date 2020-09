(Aktualisiert 16.30 Uhr) Zwei Lkw sind am Montag gegen 15.11 Uhr auf der B9 auf Höhe der Abfahrt Nachtweide im Bereich des Ludwigshafener Stadtteils Pfingstweide zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Auf der B9 gibt es Verkehrsbehinderungen, da für die Unfallaufnahme und für die Bergung des Opfers (er wurde von der Feuerwehr befreit) und der beiden Lkw eine Spur in Richtung Worms gesperrt werden muss. Laut Polizei war anfangs auch die L523 im Bereich der B-9-Anschlussstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. Außerdem kam es am Montag gegen 15.29 Uhr an der Haltestelle Mundenheim Nord zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Es blieb bei geringen Blechschäden. Verletzt wurde niemand.