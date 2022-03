Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von 23.000 Euro: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am frühen Samstag gegen 5 Uhr auf der B44. Verursachter war ein 36-jähriger Fahrer eines VW Golf, der die B44 in Richtung Lampertheim befuhr und in Höhe der Anschlussstelle zur A6 ein Ampelrotlich ignorierte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem VW. Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer schwer verletzt und in Kliniken eingeliefert. Wegen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn mehr als drei Stunden lang gesperrt.