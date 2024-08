Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall auf der B37 beobachtet haben, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein Lkw-Fahrer gegen 15.50 Uhr die B37 in Richtung A650, als er vor der Fahrbahnverengung einer Baustelle auf Höhe des Hauptbahnhofs vom Fahrer einer schwarzen BMW-Limousine geschnitten wurde. Der Lastwagenfahrer musste dadurch ausweichen und beschädigte seinen Lkw an der Verengung. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.