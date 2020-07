Ein 34-jähriger Motorradfahrer hat sich laut Polizei bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der B 9 verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Um 17.19 Uhr befuhr der Biker mit seiner Maschine die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Edigheim fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Opel auf. Er verlor dadurch die Kontrolle und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.