10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der am Sonntagmittag auf der B 9 passierte. Um 11.35 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Edigheim/Pfingstweide von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war. Der Mann fuhr über einen Grünstreifen, stieß gegen ein Verkehrsschild und streifte die Leitplanke, als er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Mann blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.