Bei einem Unfall am Autobahndreieck Ludwigshafen-Süd ist laut Polizei am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Der 48-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Ludwigshafen geriet mit seinem Auto wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Überleitung von der A65 auf die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal ins Schleudern und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 48-Jährige versuchte, sein Auto wieder auf die Fahrbahn zu lenken, überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten selbstständig das Auto verlassen. Bei dem Unfall wurde eine 39-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Am Auto des 48-Jährigen entstand Totalschaden. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz.