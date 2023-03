Vier Fahrzeuge waren laut Feuerwehr am Freitag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der A650 beteiligt, der sich zwischen der Anschlussstelle Oggersheim-Süd und dem Autobahndreieck Oggersheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ereignet hat. Als die Feuerwehr eintraf , hatten sich bereits alle Insassen aus ihren Autos befreit. Zwei Personen waren verletzt und wurden rettungsdienstlich versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher, die Batterien der Wagen wurden abgeklemmt, auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und abgestreut. Wegen der Ausdehnung der Unfallstelle auf alle Fahrspuren kam es während des Einsatzes und bei den weiteren Bergungsmaßnahmen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei.