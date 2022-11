Für Rückstau im Berufsverkehr hat laut Autobahnpolizei am Mittwochmorgen ein Unfall auf der A650 gesorgt. Um 7 Uhr ereignete sich der Zusammenstoß zweier Autos in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Ruchheim. Beim Wechseln der Spur übersah der Fahrer des einen Wagens einen auf der linken Spur fahrenden Pkw. Beide Fahrer blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.