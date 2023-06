Im einspurigen Baustellenbereich der A650 nach der Auffahrt Ludwigshafen-Ruchheim hat sich laut Autobahnpolizei am Freitagmorgen um 8.23 Uhr ein Unfall ereignet. Der 21-Jährige Autofahrer kollidierte am Beginn des Baustellenbereichs mit einer Schutzmauer. Infolge dessen wurde der BMW so beschädigt, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war infolge des Unfalles für rund 20 Minuten voll gesperrt.