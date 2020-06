Die Autobahn A 61 musste am Mittwochnachmittag beim Kreuz Ludwigshafen nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt werden. Ursache war ein umgekippter Anhänger eines Jeeps. Der Anhänger war mit groben Sägespänen beladen, sie sich quer über beide Fahrstreifen verteilten. Noch bevor die Polizisten der Autobahnpolizei Ruchheim an der Unfallstelle eintrafen, hatte der Fahrer des Jeeps den Anhänger wieder aufgestellt und fuhr unerlaubt davon. Die stark verschmutzten Fahrbahnen mussten von der Autobahnmeisterei Ruchheim gereinigt werden. Dafür wurde zunächst die linke Fahrspur für etwa zehn Minuten gesperrt. Danach war die rechte Fahrspur an der Reihe. Hier dauerte die Sperrung etwa eine Stunde. Laut Polizei kam es zu längeren Staus. Die Suche nach dem Unfallverursacher läuft. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06237/9330.