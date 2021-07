An der Kreuzung Sumgaitallee/Heinigstraße (Innenstadt) hat sich in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht ein Unfall zwischen einem BMW- und einem VW-Fahrer ereignet. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1200 Euro. Die Polizei sucht zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0621/963-2122 entgegengenommen.